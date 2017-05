De botter ligt klaar voor IJsselmeervogels

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 14:00 uur | update: 17:38 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels op de botter om de titel in de 3e divisie te vieren. Het kan aanstaande zaterdag zo maar gebeuren. Als de Vogels thuis winnen van Jong Volendam, en FC Lisse verspeelt punten tegen DVS'33, is de titel, en promotie naar de 2e divisie, een feit voor de meest succesvolle club in het Nederlandse amateurvoetbal.



Dat FC Lisse zaterdag punten verspeelt, is niet ondenkbaar. Tegenstander DVS'33 staat bovenaan in de derde periode, en heeft dus alles om voor te spelen. Anderzijds een is zege voor de Vogels tegen Jong Volendam, de nummer vijf van de ranglijst, ook niet vanzelfsprekend. Eerder dit seizoen werd in Volendam een moeizame 0-1 zege geboekt. Oktay ÷ztŁrk maakte in de blessuretijd van de tweede helft de enige treffer.



Ali Akla kan waarschijnlijk weer meedoen bij IJsselmeervogels. Henri de Graaf en Mike van de Laar zijn nog steeds geblesseerd.



