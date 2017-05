Alleen winst telt nu nog voor Spakenburg

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 14:50 uur

Spakenburg topscorer Olivier Pilon Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg moét zaterdag op Spangen winnen van Jong Sparta, in de strijd om lijfsbehoud in de 2e divisie. Het is zelfs mogelijk dat bij een zege rechtstreekse degradatie wordt afgewend, maar dan moet Jong Vitesse verliezen bij Excelsior Maassluis. De tegenstander van zaterdag, Jong Sparta, leek lange tijd degradatiekandidaat, maar werkte zich na de winterstop op tot middenmoter. Vlak voor winterstop won Spakenburg thuis met 4-3 van de Rotterdamse beloften.



Trainer Joop Gall zette deze week spits Kees Tol terug naar de B-selectie. Bovendien kan hij geen beroep doen op de geschorste Ralph Dua. Ismo Vorstermans, Tom Oostinjen en Kelvin Maynard zijn geblesseerd. Sten Vreekamp en Tim Sanders zijn twijfelgevallen.



Alle duels in de 2e divisie, dus ook Jong Sparta - Spakenburg, beginnen zaterdag om 18.00 uur. Het duel is live te volgen op Radio M Utrecht.





