Nog geen operatie voor GVVV-er Rodny Hofman

donderdag 4 mei 2017, 14:03 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Het is nog niet duidelijk of GVVV-verdediger Rodny Hofman onder het mes moet voor zijn geblesseerde knie. Een mr-scan heeft uigewezen dat de voorste kruisband van zijn rechterknie beschadigd is. Dat geldt ook voor de buitenmeniscus.



Of Hofman geopereerd moet worden, hangt af van de komende drie weken. De verdediger gaat dan testen doen om de stabliteit van het gewricht te bepalen. Als de knie te instabiel blijkt, wordt er alsnog geopereerd. Anders kan de blessure mogelijk herstellen met rust. Al die zaken kunnen pas echt worden vastgesteld als de knie vochtvrij is.



"Ook als ik niet geopereerd hoef te worden is het hele klus om weer fit te worden", zegt hofman. "En als over drie weken blijkt dat ik toch onder het mes wordt, met ik dan net zover als nu."



