Timothy Petersen plaatst zich voor herkansingen EK Karate

Foto: Sportschool Muilwijk

VEENENDAAL - Timothy Petersen heeft zich tijdens het EK karate geplaatst voor de tweede ronde van de herkansingen. De drievoudig Europees kampioen uit Veenendaal won in de voorrondes van de klasse tot 84 kilo van de Zwitser Julian Shane en de Belg Jeroen Queta.



Omdat Petersen daarna verloor van de Turk Ugur Aktas, is hij kansloos voor goud. Via de herkansingen kan hij nog wel brons winnen.



In de eerste herkansingsronde versloeg de Veenendaler Nelli Maestri uit ItaliŽ. In de tweede ronde van de herkansing is vrijdag de Duitser Noah Bitsch zijn tegenstander.



