FC Utrecht zonder Troupée tegen Vitesse

- Giovanni Troupée is er zondag tegen Vitesse niet bij. Hij ondervindt nog teveel last van zijn blessure, die hij opliep in het duel tegen Roda JC.

Voor de rest is iedereen fit voor het duel tegen de winnaar van de KNVB Beker.

FC Utrecht staat op de ranglijst vierde. De Arnhemmers staan zesde, maar zijn door de bekerwinst al zeker van Europees voetbal.

FC Utrecht moet dat nog zien te halen via de play-offs.



