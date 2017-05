Brandburg zet eerste stap richting handhaving

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 13:00 uur | update: zaterdag 6 mei 2017, 14:10 uur

Foto: ANP

BILTHOVEN/VEENENDAAL - In de finale van de play-outs hebben de waterpoloŽrs van Brandenburg de eerste wedstrijd gewonnen. In het eigen bad wonnen de Bilthovenaren met 9-8 van VZC Veenendaal.



Na de eerste twee kwarten ging Brandenburg nog met 7-2 aan de leiding. Daarna kwamen de bezoekers nog terug in de wedstrijd door een sterk laatste kwart, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar voor Brandenburg.



Zaterdagavond wordt het tweede duel in de best-of-three ontmoeting gespeeld. Mocht Brandenburg deze wedstrijd ook winnen dan speelt het ook volgend jaar op het hoogste niveau.



