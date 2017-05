Hoofdklasse hockey krijgt kwarten

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 14:00 uur | update: 14:47 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk

PROVINCIE UTRECHT - De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft besloten met ingang van het seizoen 2017-2018 een wijziging door te voeren in de Hoofdklasse Dames en Heren. De wedstrijden worden komend seizoen gespeeld in vier kwarten van elk 17,5 minuten in plaats van twee helften van 35 minuten. Na seizoen 2017-2018 wordt deze beslissing geŽvalueerd.



Internationaal worden de wedstrijden al enkele jaren in vier kwarten gespeeld. De verwachting is dat dit format met ingang van 2018 door de internationale hockeyfederatie (FIH) definitief wordt ingevoerd. Vooruitlopend op deze verwachting vindt de KNHB het belangrijk dat de speelsters en spelers in haar hoogste dames- en herencompetitie spelen in een format dat aansluit op het internationaal gehanteerde format.



VIER KWARTEN

Alle wedstrijden in de Hoofdklasse worden vanaf volgend seizoen gespeeld in vier kwarten van 17,5 minuten. Tussen het eerste en tweede kwart, ťn het derde en vierde kwart bedraagt de rust steeds twee minuten. De rust tussen kwart twee en drie blijft tien minuten.



De KNHB is van mening dat het op dit moment te ver gaat deze aanpassing ook op andere niveaus door te voeren. De KNHB wacht wat die niveaus betreft op een definitief besluit van de FIH en zal vervolgens overwegen of dit format in groter verband wordt doorgevoerd. Voorlopig verandert er niets in de overige competities en worden de wedstrijden in die competities regulier gespeeld in 2 x 35 minuten.





