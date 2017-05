Veerman ruilt Spakenburg in voor Volendam

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 14:15 uur | update: 14:23 uur

Eric Veerman met nummer 21 Foto: Theo Hartog/SV Spakenburg

SPAKENBURG - Middenvelder Eric Veerman ruilt komende zomer 2e divisionist Spakenburg in voor de amateurs van Volendam. Eerder kondigde Nick Tol ook al aan komende zomer Spakenburg in te ruilen voor de eerste klasser.



De 22-jarige Veerman was bezig aan zijn eerste, en voorlopig laatste seizoen, op De Westmaat. Hij was afgelopen zomer overgekomen van Volendam en keert nu dus weer terug naar zijn woonplaats.



