Giro: Kelderman en Van Emden binnen op kleine achterstand

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 5 mei 2017, 22:25 uur | update: zaterdag 6 mei 2017, 14:44 uur

Foto: ANP

VEENENDAAL - In het Italiaanse kustdorp Alghero is vrijdag de drieweekse wielerwedstrijd Giro d'Italia van start gegaan. In de eerste etappe was de Oostenrijker Lucas Pöstlberger met een verrassende aanval de sprinters te slim af.



Jos van Emden van de Utrechtse wielervereniging De Volharding en Veenendaler Wilco Kelderman eindigden in de eerste etappe op de 71e en 73e plaats, op 13 seconden van Pöstlberger.



Zaterdag rijden de renners de tweede etappe over 221 kilometer van Olbia naar Tortoli.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht