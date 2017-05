IJsselmeervogels maakt zevenklapper maar is nog geen kampioen

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:14 uur | update: 16:53 uur

Sherwin Grot viert één van zijn doelpunten Foto: Geert Lommers (Foto 1 van 5) Berry Powel viert één van zijn doelpunten Foto: Geert Lommers (Foto 2 van 5) Berry Powel viert één van zijn doelpunten Foto: Geert Lommers (Foto 3 van 5) Foto: RTV Utrecht/ Mark Kloostra (Foto 4 van 5) Foto: RTV Utrecht/ Mark Kloostra (Foto 5 van 5) ‹ ›

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft zaterdag in de 3e divisie niets heel gelaten van Jong FC Volendam. De Rooien waren op eigen veld met 6-0 te sterk voor de bezoekers. Doordat FC Lisse won van DVS'33 moet IJsselmeervogels het kampioensfeestje uitstellen.



Aan de zijde van IJsselmeervogels was Berry Powel de grote man. De winterse versterking wist vier keer het net te vinden. Ook Sherwin Grot trof meermaals het doel. Hij scoorde twee keer.



Met nog één speelronde te gaan in de 3e divisie heeft IJsselmeervogels twee punten voorsprong op FC Lisse. Wint het volgende week de uitwedstrijd tegen Quick Boys dan is het kampioen en dan promoveert het naar de 2e divisie.



28' Berry Powel [1-0]

30' Daan Klinkenberg [2-0]

39' Sherwin Grot [3-0]

48' Berry Powel [4-0]

63' Berry Powel [5-0]

82' Sherwin Grot [6-0]

90' Berry Powel [7-0, pen]



Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.



