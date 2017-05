DOVO kan titel definitief vergeten na gelijkspel

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:35 uur | update: 17:25 uur

Joshua Patrick scoorde de 1-0 namens DOVO Foto: Jeroen van den Berg/DOVO

VEENENDAAL/EEMDIJK - Door het 1-1 gelijkspel tegen Urk kan DOVO definitief een streep zetten door de titel van de hoofdklasse B. De Veenendalers kwamen nog wel op voorsprong, maar na de rode kaart voor Begir Ogric was het Klaas Kramer die de bezoekers op gelijke hoogte schoot.



8' Joshua Patrick [1-0]

75' Klaas Kramer [1-1]



Bijz.

74' Rood voor Begir Ogric (DOVO)



DOVO is, met nog één wedstrijd te gaan, al verzekerd van de tweede plaats. Kampioen ACV is niet meer te achterhalen. Het verschil tussen de twee ploegen is vijf punten. Doordat DOVO een periodetitel op zak heeft kan het via de nacompetitie promotie afdwingen naar de 3e divisie.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.





