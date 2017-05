Eemdijk deelt de punten in doelpuntrijk duel

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:40 uur | update: 17:19 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL/EEMDIJK - In een doelpuntrijk duel hebben Eemdijk en AZSV de punten gedeeld. Tot tweemaal toe kwam Eemdijk op achterstand, maar vlak voor tijd wist het door middel van een benutte strafschop toch nog een punt over te houden.



41' Rick Bouwmeister [0-1]

55' Rick Bouwmeister [0-2]

71' Fouad Belarbi [1-2]

72' Maurice Bartelds [1-3]

76' Jordie Huijgen [2-3]

87' Zeger Beukers [3-3, pen.]



Het gelijkspel heeft weinig gevolgen voor de stand. Eemdijk blijft negende staan in de hoofdklasse B met 42 punten uit 29 wedstrijden.



