Argon speelt belangrijke rol in titelrace hoofdklasse A

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:37 uur | update: 17:02 uur

Foto: Geert Lommers

MIJDRECHT/BREUKELEN - De voetballers van Argon hebben een belangrijke rol gespeeld in de titelrace in de hoofdklasse A. Zaterdag won het thuis met 2-1 van titelkandidaat Ter Leede.



In de hoofdklasse A gaat de titelstrijd tussen Ter Leede en lijstaanvoerder Spijkenisse. Het verschil is drie punten. De koploper heeft al zijn wedstrijden in de competitie al gespeeld. Ter Leede komt volgende week nog in actie. Het moet dan met twaalf doelpunten verschil winnen van laagvlieger Sliedrecht om kampioen te worden.



In diezelfde hoofdklasse A is FC Breukelen al gedegradeerd. Zaterdag kwam het nog wel in actie tegen Sliedrecht. De hekkensluiter van de competitie verloor het uitduel met 6-3.



