Berry Powel: "Ik ga nu verder kijken naar andere clubs"

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 16:52 uur | update: 16:54 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Berry Powel stuurt aan op een vertrek bij IJsselmeervogels. Dat vertelt de spits na afloop van het derde divisie-duel tegen Jong FC Volendam, waarin hij vier keer scoorde.



"We zijn helemaal niet ver", zegt Powel over de onderhandelingen met het bestuur van de Vogels. "Het bleek dat ze het geld niet hadden voor het voorstel dat zij gedaan hebben. Dat was een heel opmerkelijke gang van zaken. Daarover zul je bij de club moeten informeren."



"Zowel ik, de technisch directeur als de trainer waren niet blij met deze manier van handelen. Aan andere clubs had ik aangegeven dat ik eerst in gesprek ging met de Vogels, maar nu ga ik toch verder kijken", aldus de clubtopscorer van IJsselmeervogels. "Ik kan niet eeuwig blijven wachten tot zij misschien dat geld bij elkaar kunnen krijgen."



