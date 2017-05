Korfbal: SDO en OVVO winnen, Tweemaal Zes onderuit

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 17:15 uur | update: 17:55 uur

Foto: Wikipedia

PROVINCIE UTRECHT - Tweemaal Zes uit Maartensdijk verloor in de hoofdklasse A met 21-17 bij koploper Wageningen. Tweemaal Zes staat na de nederlaag zesde in de competitie, met acht punten uit elf duels.



In de hoofdklasse B wist regioploeg OVVO/De Kroon wel te winnen. Op bezoek bij Rohda in Amsterdam wonnen de Maarssenaren met 23-19. Door de zege staat OVVO zesde met negen uit elf.



Dat is één plaats hoger dan SDO/VerzuimVitaal. De ploeg uit Kamerik wist voor de derde keer dit veldseizoen te winnen. Nummer twee DeetosSnel werd verrassend verslagen met 16-15. Hierdoor geeft SDO op doelsaldo de laatste plaats in de hoofdklasse B over aan Sporting Trigon.



