Honkballers Quick verliezen van Orioles

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 17:57 uur | update: 18:07 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - De honkballers van Quick Amersfoort hebben in de overgangsklasse het eerste duel van het weekend tegen Orioles verloren. In Bergschenhoek eindigde de wedstrijd in 2-1 voor Orioles.



Door de nederlaag blijft Quick op 8 punten uit 8 wedstrijden staan. Orioles heeft evenveel punten. Zondag ontmoeten de twee ploegen elkaar weer, dan wordt het duel in Amersfoort gespeeld.



