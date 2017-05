Korfballers Dalto gelijk tegen LDODK

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 18:10 uur | update: 18:46 uur

Foto: Dalto | bewerking RTV Utrecht

DRIEBERGEN - De korfballers van Dalto/BNApp.nl hebben in de ereklasse A gelijkgespeeld tegen LDODK. Op eigen veld kwam de ploeg uit Driebergen niet verder dan 20-20.



Dalto staat vijfde, met vijf punten uit zeven duels. LDODK uit Gorredijk is de nummer twee in de ereklasse A, met negen punten uit zeven wedstrijden.



