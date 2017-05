Van Emden en Kelderman zonder problemen in tweede rit Giro

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 18:38 uur | update: 18:43 uur

Jos van Emden. Foto: ANP

VEENENDAAL - Wielrenners Jos van Emden en Wilco Kelderman zijn de tweede etappe van de Giro d'Italia zonder kleerscheuren doorgekomen. De Volharding-lid Van Emden kwam als 24ste over de finish in Tortoli. Op Sardinië werd Veenendaler Kelderman 40ste.



Zij zagen de Duitse kampioen André Greipel de tweede etappe winnen. Hij was de beste in een massasprint en is daardoor de nieuwe leider in het algemeen klassement. Daarom mag hij zondag in de roze trui starten, als een sprintersrit van 148 kilometer op het programma staat.



