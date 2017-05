GVVV ten onder tegen Katwijk

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 19:50 uur | update: 20:21 uur

Martin van Eck scoorde de GVVV-goal Foto: Geert Lommers (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht / Robert Claus (Foto 2 van 2) ‹ ›

VEENENDAAL - GVVV heeft in de tweede divisie een nederlaag geleden op bezoek bij Katwijk. De Veenendalse ploeg van trainer John de Wolf ging met 3-1 onderuit, onder meer door een eigen doelpunt van vleugelverdediger Taoufik Adnane.



Voor Martin van Eck was het een speciaal duel. De aanvallende middenvelder speelde zijn tweehonderdste wedstrijd voor GVVV en wist in de 67ste minuut het net te vinden.



55' Guus van Weerdenburg [1-0]

62' Taoufik Adnane [2-0, e.d.]

67' Martin van Eck [2-1]

75' Bennie van Noord [3-1]



De wedstrijd tussen de beide subtoppers van de tweede divisie ging nergens meer om. GVVV staat zesde, met 47 punten uit 33 wedstrijden.



