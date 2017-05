Winnend Spakenburg ontloopt directe degradatie

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 19:49 uur | update: 20:55 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft dankzij een 3-1 zege bij Jong Sparta directe degradatie uit de tweede divisie afgewend. De Blauwen zijn veroordeeld tot promotie/degradatie-wedstrijden.



Doordat Excelsior Maassluis won van Jong Vitesse, is het verschil tussen Spakenburg en de Arnhemse beloften met nog één duel te gaan vier punten. Hierdoor is Jong Vitesse gedegradeerd naar de derde divisie.



WEDSTRIJD

Na vijftig minuten zat Spakenburg op rozen, toen Thijs Hendriks de derde goal van de dag maakte. De beloften van Sparta deden nog wel iets terug, maar de ploeg van trainer Joop Gall hield stand in de slotfase.



19' Nick Tol [0-1]

35' Michael Lanting [0-2]

51' Thijs Hendriks [0-3]

76' Yoeri de Winter [1-3]



