Waterpoloërs UZSC winnen eerste duel in strijd om landstitel

UTRECHT - De waterpolomannen van UZSC hebben een belangrijke zege geboekt in de strijd om het landskampioenschap. De Utrechters wonnen het eerste duel in de best-of-five met 12-6 van Het Ravijn.



In de eerste twee kwarten had UZSC nog problemen met de ploeg uit Nijverdal, maar na rust werd het verschil gemaakt. Bram van den Bersselaar was de topscorer aan Utrechtse zijde.



Zondagavond om 19.00 uur is de tweede wedstrijd in deze best-of-five. Dan wordt het duel gespeeld in het Krommerijn-zwembad, de thuishaven van UZSC. Donderdag volgt de derde wedstrijd. De eerste ploeg met drie zeges mag zich landskampioen noemen.



PROGRAMMA

Zondag 7 mei - 19.00 uur: UZSC - Het Ravijn

Donderdag 11 mei - 20.00 uur: UZSC - Het Ravijn

Zaterdag 13 mei - 19.00 uur: Het Ravijn - UZSC*

Zondag 14 mei - 15.15 uur: UZSC - Het Ravijn*



* Indien nodig.



