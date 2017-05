Golfsters De Pan plaatsen zich voor kruisfinale

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 18:00 uur | update: 20:38 uur

Foto: Wikipedia

UTRECHT/HUIS TER HEIDE - De golfsters van De Pan hebben zich in de hoofdklasse geplaatst voor de kruisfinales. De ploeg uit Bosch en Duin wist de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 18-0 te winnen van Almeerderhout.



Hierdoor gaat De Pan als ongeslagen koploper van de eerste hoofdklassepoule de kruisfinales in. Op zaterdag 20 mei treft de ploeg Noordwijkse in de eerste kruisfinale. Mochten de golfsters dat treffen winnen, dan is op zondag 21 mei de finale. De andere kruisfinale gaat tussen Koninklijke Haagsche en Eindhovensche.



Het finaleweekend vindt plaats bij golfclub De Gelpenberg in Aalden.



AMELISWEERD

De golfsters van Amelisweerd zijn als derde geŽindigd in de eerste poule van de hoofdklasse. Op de slotdag van de competitie leden zij een 12-6 nederlaag tegen Princenbosch.



