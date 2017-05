Golfers De Pan lopen kruisfinale tegen De Hoge Kleij mis

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 6 mei 2017, 19:30 uur | update: 21:00 uur

LEUSDEN/HUIS TER HEIDE - De golfers van De Pan hebben op de slotdag van de hoofdklasse verzuimd zich te plaatsen voor de kruisfinales. Het team uit Bosch en Duin ging op het terrein van golfclub Almeerderhout met 13-5 onderuit tegen directe concurrent Goyer.



Voor aanvang van de speelronde in de tweede poule van de hoofdklasse stond De Pan nog op een tweede plaats, op een gelijk aantal punten met Goyer. Door de nederlaag is De Pan gezakt naar de derde plaats en kan het de kruisfinales vergeten.



DE HOGE KLEIJ

Goyer zal de kruisfinale op 20 mei spelen tegen De Hoge Kleij uit Leusden. De Hoge Kleij had zich vorige week in de eerste poule van de hoofdklasse al geplaatst. De Leusdenaren wonnen hun laatste wedstrijd in de poule met 13-5 van Houtrak. Hierdoor is De Hoge Kleij ongeslagen koploper.



Op 20 mei speelt De Hoge Kleij de eerste kruisfinale tegen Goyer. Mocht de ploeg uit Leusden dat duel winnen, dan ontmoeten zij op zondag 21 mei Houtrak of Koninklijke Haagsche in de finale. Net als bij de vrouwen worden de finalerondes gespeeld bij golfclub De Gelpenberg in Aalden.



