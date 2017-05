BZC Brandenburg handhaaft zich in eredivisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 12:29 uur | update: 13:39 uur

Foto: BZC Brandenburg

VEENENDAAL/BILTHOVEN - De waterpolomannen van BZC Brandenburg uit Bilthoven hebben zich gehandhaafd in de eredivisie. Brandenburg won twee duels in de play-outs van regiogenoot VZC Veenendaal. Zaterdagavond werd het laatste duel na strafworpen met 11-12 gewonnen.



Na twee periodes stond het team van Robert Havekotte met 3-7 voor. Veenendaal kwam knap terug tot 8-8 waardoor er strafworpen werden genomen. Brandenburg-keeper Frank Aarts hield er één meer tegen dan zijn collega, waardoor Brandenburg in de eredivisie blijft. Jorrit Yperlaan was belangrijk voor Brandenburg met vier doelpunten.



Vorig seizoen promoveerde Brandenburg naar de eredivisie en komt dus nog een jaar uit op het hoogste niveau van Nederland.



