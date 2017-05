Han Berger en Michael Zullo landskampioen met Sydney FC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 13:02 uur | update: 13:20 uur

Michael Zullo in archief bij FC Utrecht Foto: FCU Photo

HOUTEN - Het Australische Sydney FC is met technisch directeur Han Berger en speler Michael Zullo kampioen geworden van de A-league. Na 120 minuten was de stand 1-1 en won Sydney FC na penalty's de finale.



Oud-speler van FC Utrecht Michael Zullo speelde de gehele wedstrijd mee. De vleugelverdediger stond vijf jaar onder contract in Utrecht en speelde 34 keer namens de FC. Oud-trainer van FC Utrecht Han Berger is sinds juni 2016 technisch directeur bij Sydney FC en pakt in zijn eerste jaar direct de landstitel.



