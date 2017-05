Goede generale SCHC voor play-offs

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 14:17 uur | update: 14:34 uur

Foto: Gerrit van Keulen

UTRECHT/BILTHOVEN - De dames van SCHC hebben het reguliere seizoen in de hoofdklasse met een overwinning afgesloten. In Eindhoven werd Oranje-Rood met 2-0 verslagen. SCHC gaat als nummer twee de play-offs in en speelt haar eerste wedstrijd uit tegen nummer drie Amsterdam.



Op 14 mei speelt SCHC uit in Amsterdam. De returnwedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 20 mei. Mocht er een derde wedstrijd aan te pas komen dan speelt SCHC opnieuw thuis.



De hockeysters van Kampong hebben hun laatste duel in de hoofdklasse van dit seizoen verloren. In Utrecht won koploper Den Bosch met 4-1 van Kampong. Voor het team van Santi Freixa zit het seizoen er op. De Utrechtse vrouwen eindigen in de hoofdklasse als zesde.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht