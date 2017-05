Dames Voordaan lopen in op koploper Nijmegen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 15:09 uur | update: 15:39 uur

ZEIST/GROENEKAN - Voordaan heeft in de overgangsklasse A met 3-1 gewonnen bij Rood-Wit. De Groennekanners staan op de tweede plaats in overgangsklasse A met 46 uit twintig duels. Nijmegen is koploper met 49 punten. Er staan nog twee wedstrijden op de planning in de overgangsklasse. Als Voordaan na 22 speelrondes koploper is spelen zij een knock-outduel tegen de nummer één uit poule B voor een plek in de hoofdklasse.



De hockeysters van Schaerweijde hebben in de overgangsklasse B gewonnen. Op eigen veld werd Craeyenhout met 3-1 verslagen. Schaerweijde staat op de tiende plaats in de overgangsklasse en dat zou betekenen dat Schaerweijde moet deelnemen aan de play-outs.



