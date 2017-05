Vlug bezorgt Hercules belangrijk punt

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:35 uur | update: 17:06 uur

Foto: RTV Utrecht / Mark Kloostra

UTRECHT - Hercules heeft zondag in de 3e divisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen UDI'19. De gelijkmaker viel in de slotfase nadat de Utrechters eerder op 2-0 achterstand waren gekomen.



Het is een belangrijk punt voor Hercules in de strijd om de derde periode. Het heeft op dit moment nog twee punten voorsprong op concurrent HBS. Als Hercules volgende week in de laatste speelronde weet te winnen dan wint het de derde periode en dan plaatst het zich voor de play-offs om een ticket naar de 2e divisie.



9' Mees Linders [1-0]

63' Thijmen de Ruiter [2-0]

72' Zakaria Issarti [2-1]

88' Jeffrey Vlug [2-2]



In de reguliere ranglijst staat Hercules op de vierde plaats. Volgende week speelt de ploeg van Eric Speelziek tegen OFC.



