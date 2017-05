SCHC blijft koploper na gelijkspel

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:56 uur | update: 18:02 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk

BILTHOVEN - De hockeyers van SCHC hebben zondag met 2-2 gelijkgespeeld tegen Zwolle. De Bilthovense ploeg blijft de lijstaanvoerder van de overgangsklasse B.



Marc Schwarz en Steef Stroeken maakten de Bilthovense doelpunten. SCHC heeft één punt voorsprong op nummer twee Victoria.



Er staan nog twee wedstrijden op de planning in de overgangsklasse. Als SCHC na 22 speelrondes nog steeds koploper is dan spelen zij een knock-outduel tegen de nummer één uit poule A voor een plek in de hoofdklasse. De kans is aanwezig dat SCHC en Schaerweijde elkaar dan treffen. De verliezer van die finalewedstrijd neemt het vervolgens op tegen Almere voor nog een plek in de hoofdklasse





