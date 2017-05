Magreb'90 nog niet zeker in derde divisie

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 16:25 uur | update: 18:04 uur

Foto: RTV Utrecht/Robert Claus

UTRECHT - In de derde divisie heeft Magreb'90 gelijkgespeeld tegen OJC Rosmalen. Het werd in Utrecht 2-2. Magreb heeft zich door het gelijkespel nog niet definitief veilig gespeeld in de derde divisie. Volgende week kan bij winst op bezoek bij kampioen De Dijk definitief de degradatie worden ontlopen.



Magreb bezet de veertiende plaats met 32 punten. Juliana'31 is de nummer vijftien met 31 punten en UDI'19 is zestiende met 30 punten. Er wordt nog één speelronde afgewerkt in de derde divisie. Plaatsen vijftien en zestien betekenen aan het einde van het seizoen play-offs tegen degradatie.



2' Guytho Meilant [1-0]

24' Mitch van de Ven [1-1]

45+1' Diego Meerveld [1-2]

46' Souffian Reclaoui [2-2]



Voor alle uitslagen uit de derde divisie kunt u terecht op RTVUtrecht.nl/uitslagen.





Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht