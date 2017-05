De Meern aan de leiding in derde periode; Hoogland doet goede zaken

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 15:58 uur | update: 17:38 uur

Foto: Geert Lommers

DE MEERN/HOOGLAND - De Meern heeft zondag de leiding gepakt in de derde periode van de hoofdklasse A. Het won zelf met 3-1 van SDO, terwijl concurrent Silvolde met 1-1 gelijkspeelde tegen Hollandia.



Met nog één wedstrijd te gaan heeft De Meern één punt voorsprong in de derde periode op Silvolde. Wint het volgende week van De Bataven dan wint het de periode en dan kan het zich op gaan maken voor de play-offs. In die play-offs zal De Meern dan gaan strijden om een ticket naar de 3e divisie.



In diezelfde competitie strijdt Hoogland tegen degradatie en daarin heeft het zondag goede zaken gedaan. Het versloeg De Bataven in een uitduel met 2-1. Hoogland staat op dit moment vijftiende. Die plaats zorgt voor directe degradatie. Het heeft evenveel punten als nummer veertien Alverna. De plaatsen dertien en veertien zorgen voor nacompetitie. Hoogland komt volgende week in actie tegen HHV Heerenveen. Die ploeg staat dertiende met twee punten meer dan Hoogland. Wint Hoogland volgende week dan degradeert het in ieder geval niet rechtstreeks.



Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht