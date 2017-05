Hockeyers Schaerweijde blijven winnen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 17:32 uur | update: 17:59 uur

Foto: ANP PHOTO XTRA Koen Suyk - bewerking RTV Utrecht

ZEIST/GROENEKAN - In de overgangsklasse A heeft koploper Schaerweijde gewonnen van Leiden. In Zeist werd het 6-2 voor de thuisploeg. Met nog twee wedstrijden te spelen in de overgangsklasse heeft Schaerweijde een voorsprong van 3 punten op nummer twee hdm.



Als Schaerweijde eerste wordt in de overgangsklasse is de kans groot dat de Zeistermannen het op gaan nemen tegen SCHC voor een plek in de hoofdklasse. De verliezer van dat duel speelt tegen Almere, de nummer tien uit de hoofdklasse, voor nog een plek op het hoogste niveau.



In dezelfde klasse hebben middenmoters Phoenix en Voordaan verloren. Phoenix verloor in Nijmegen met 3-1 voor Union. Voordaan verloor het uitduel tegen de nummer twee hdm. Beide teams zijn zo goed als zeker veilig in de overgangsklasse A.



