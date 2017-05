Gaviria wint etappe en pakt roze trui

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 7 mei 2017, 17:58 uur | update: 18:08 uur

Wilco Kelderman Foto: ANP

VEENENDAAL - De Colombiaan Fernando Gaviria heeft zondag de derde etappe van de Ronde van Italië gewonnen in een massasprint. Veenendaler Wilco Kelderman kwam als 39e over de finish. Jos van Emden, lid van het Utrechtse De Volharding, werd 62e.



Kelderman kwam 13 seconden na de ritwinnaar over de finish. Van Emden was 1 minuut en 10 seconden langzamer.



Gaviria won niet alleen de etappe maar hij neemt ook de roze trui over van André Greipel. De Colombiaan heeft negen seconden voorsprong op de Duitser.



