UZSC boekt tweede zege in strijd landskampioenschap

UTRECHT - De waterpoloërs van UZSC zijn nog een zege verwijderd van de derde landstitel op rij. De Utrechters wonnen thuis ook het tweede duel van Het Ravijn.



UZSC moest vechten voor de overwinning. Na de 5-5 (0-0,2-2,0-0,2-2) eindstand, wonnen de mannen na strafworpen: 4-2.



UZSC ontbeerde aanvankelijk felheid. Pas nadat Het Ravijn in de tweede periode twee keer had gescoord,leefde het op en bij rust was het evenwicht hersteld.



Het Ravijn, dat ook in 2015 finalist was tegen UZSC en toen geen duel won, boog in de vierde periode een achterstand om, maar verspeelde daarna twee keer een voorsprong, waarna strafworpen volgden. Ruben Hoepelman werd met twee reddingen de held van zwembad De Krommerijn.



Donderdag volgt de derde wedstrijd. De eerste ploeg met drie zeges mag zich landskampioen noemen.



PROGRAMMA

Donderdag 11 mei - 20.00 uur: UZSC - Het Ravijn

Zaterdag 13 mei - 19.00 uur: Het Ravijn - UZSC*

Zondag 14 mei - 15.15 uur: UZSC - Het Ravijn*



* Indien nodig.



