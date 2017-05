Rugbyvrouwen RUS na vijf jaar onttroond

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 08:50 uur | update: 08:56 uur

Foto: ANP Robin Utrecht

UTRECHT - De rugbyvrouwen van het Utrechtse RUS zijn onttroond als landskampioen. De Utrechtse studentes veroverden de na nationale titel vijf jaar op rij, maar slaagden er dit jaar niet in zich te plaatsen voor de finale om de landstitel.



Ondanks de klinkende 56-5 zege op de slotdag van de competitie tegen CL All Blues bleef RUS steken op de derde plaats in de kampioenspoule, achter AAC en Delft. Die twee clubs gaan nu bepalen wie de nieuwe landskampioen wordt.



De andere Utrechtse ereklasser, URC, verloor de afsluitende wedstrijd van het seizoen met 20-17 van The Bassets en eindigt als zesde en laatste in de kampioenspoule.



