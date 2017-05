Meeuwsen en Brouwer winnen in Münster

Door de sportredactie · geplaatst: maandag 8 mei 2017, 12:20 uur | update: dinsdag 9 mei 2017, 09:25 uur

NIEUWEGEIN/RHENEN - Beachvolleyballers Robert Meeuwsen uit Nieuwegein en Alexander Brouwer hebben de Smart Beach Tour in Münster op hun naam geschreven. Het Nederlandse duo deed dat op overtuigende wijze. Meeuwsen en Brouwer speelden in Duitsland vijf duels en wonnen ze allemaal. Slechts één keer verloren ze een set.



In de finale stonden de Nederlanders tegen het in Münster verrassend sterk spelende duo Bergmann/Harms en won met 21-17 en 21-13.



Madelein Meppelink uit Rhenen en Sophie van Gestel kenden in Münster een sterke zaterdag waarop ze alles wonnen. Daarmee plaatsten ze zich direct voor de halve finale. Maar daarin waren de Olympisch kampioenen Ludwig en Walkenhorst met 21-13 en 21-18 te sterk.



In de strijd om het brons speelden Meppelink en Van Gestel tegen een ander sterk nieuwgevormd Duits duo: Borger/Kozuch. Ook deze partij ging met 0-2 verloren, het werd 21-16 en 21-14.





