Nieuwe club voor Redbad Strikwerda

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 09:27 uur | update: 09:35 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT - Volleybalcoach Redbad Strikwerda heeft een nieuwe club. De Utrechter is volgend seizoen coach van eredivisionist Orion uit Doetinchem. Eerder had hij de mannen van Dynamo Apeldoorn en Zwolle onder zijn hoede. Met beide clubs veroverde hij de landstitel.



Afgelopen seizoen had Strikwerda (52) de vrouwen van Zwolle onder zijn hoede. Hij was in het begin van zijn loopbaan ook actief als coach van NVC Nieuwegein en VV Utrecht.



