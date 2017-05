Dijkhuizen nieuwe trainer Cambuur

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 14:13 uur | update: 14:17 uur

Foto: Gerrit van Keulen

DE MEERN - Marinus Dijkhuizen is volgend seizoen hoofdtrainer van SC Cambuur. De oefenmeester uit De Meern wordt de opvolger van Arne Slot, die assistent wordt bij AZ. Dijkhuizen is geen onbekende in Leeuwarden, want tussen 1996 en 1999 was hij als speler actief bij Cambuur.



Dijkhuizen was tot afgelopen winter trainer van NAC Breda, maar werd daar wegens tegenvallende resultaten ontslagen. Hij was ruim een jaar werkzaam als trainer in Breda. In 2011 promoveerde Dijkhuizen met Montfoort naar de Topklasse. Later werkte de oud-speler van FC Utrecht ook nog voor De Meern.



In het betaalde voetbal debuteerde hij als trainer bij Excelsior. Hij werkte ook voor het Engelse Brentford.

Of Dijkhuizen volgend jaar in de Jupiler League of in de eredivisie werkt, is nog onduidelijk. Cambuur eindigde op de derde plaats in de Jupiler League. In de komende weken gaan de Friezen via de nacompetitie proberen om promotie naar de Eredivisie te realiseren.





