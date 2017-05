Hans van Breukelen onder vuur in Zeist

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 16:02 uur | update: 16:15 uur

Hans van Breukelen (links) met KNVB bestuurder Jan Paul Decossaux Foto: RTV Utrecht/Bert Kous

HUIS TER HEIDE - Hans van Breukelen moest zich dinsdag verantwoorden voor de pers, over de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De technisch-directeur van de KNVB heeft er volgens velen een potje van gemaakt.



Van Breukelen stelde Advocaat aan, terwijl die het Nederlands elftal vorig in de steek liet om voor veel geld in Turkije aan de slag te gaan. Bovendien zou de inwoner van Huis ter Heide de baan van bondscoach hebben toegezegd aan Henk ten Cate, en die toezeging later hebben ingetrokken.



Wat betreft de aanstelling van Advocaat was Van Breukelen helder. "Ik was ook niet blij dat hij ons vorig jaar liet zitten, maar in de huidige omstandigheden is hij de beste kandidaat. Dan moet je over je emoties heenstappen." En volgens de oud-doelman van FC Utrecht pleit er nog iets voor Advocaat. "Al was hij dan maar tweede assistent onder Blind, in de tijd dat hij erbij was ging het duidelijk beter."



Ook over de toezegging aan Ten Cate was Van Breukelen duidelijk: "Ik was in gesprek met twee kandidaten, die allebei wisten dat ze niet de enige kandidaat waren. Dan kan ik toch niet aan ťťn van de twee toezegging doen dat hij het wordt?"



Op de opmerking van een journalist dat Ten Cate al het app- en sms-verkeer met Van Breukelen heeft bewaard reageerde de geboren Biltenaar lakoniek. "Ik ook. En ik kan je verzekeren dat daar geen enkele toezegging in staat."









