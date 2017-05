Kelderman met de besten de Etna op

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 9 mei 2017, 17:05 uur | update: 17:13 uur

Foto: ANP Bas Czerwinski

VEENENDAAL - Wilco Kelderman is in de vierde etappe van Giro d'Italia, op SiciliŽ van Cefalu naar de top van de vulkaan de Etna, met de besten naar boven gereden. De Veenendaler, die in de Giro meesterknecht is van Tom Dumoulin, finishte in de groep met alle favorieten, onder wie Dumoulin, Steven Kruijswijk, die in de aanloop naar de Etna ten val kwam en Bauke Mollema.



De zege op de Etna was voor de Sloveen Jan Polanc, die ruim 175 kilometer in de aanval was en de hele beklimming van de vulkaan in zijn eentje reed.



De Luxemburger Bob Jungels is de nieuwe drager van de roze trui.







