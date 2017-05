Kampong Heren 1 verliest halve finale

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 10 mei 2017, 22:10 uur | update: 22:19 uur

UTRECHT - Kampong Heren 1 heeft de halve finale van de hoofdklasse tegen Bloemendaal vanavond met 2-3 verloren. Zo'n 2500 mensen moedigden de twee teams aan op de Utrechtse hockeyclub.



Voor Kampong maakte Martijn Havenga twee keer een goal uit een strafcorner. De wedstrijd is de eerste van 'best of three'.



Zaterdag spelen de hockeyheren in Bloemendaal. Een eventuele derde wedstrijd is ook op Bloemendaal.



