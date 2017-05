Geen nieuwe puntenaftrek Magreb'90

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 12:54 uur | update: 13:00 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

UTRECHT - De licentiecommissie van de KNVB bestraft de Utrechtse derde divisionist Magreb'90 niet opnieuw met puntenaftrek. Dat heeft de voetbalbond per mail aan interim-voorzitter Karim Douhou laten weten. De maatregel dreigde omdat Magreb het huishoudboekje voor volgend jaar nog niet orde heeft.



De KNVB eist nu van de club dat er voor 15 juni een financiŽel plan van aanpak ligt. In de mail geeft de bond niet aan wat de consequenties zounden zijn als dat plan er niet komt.



Eerder dit seizoen kreeg de Utrechtse al vier punten in mindering. Eťn voor het feit dat de club niet beschikt over het minimale aantal contractspelers en drie vanwege het feit dat de organisatie niet op orde is. Zo beschikt de club niet over een penningmeester.



