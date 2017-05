Spakenburg: alles in het teken van de play-offs

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 14:33 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg kan de laatste wedstrijd van de reguliere tweede divisiecompetitie, thuis tegen Katwijk, gebruiken om wat spelers rust te geven voor de play-offs tegen degradatie, die woensdag beginnen. Trainer Joop Gall zal daarom zaterdag mogelijk geen beroep doen op Sten Vreekamp, Tim Sanders, Olivier Pilon en Joey Belterman, in de hoop ze fit te hebben voor de play-offs.



Tom Oostinjen, Ismo Vorstermans, Kelvin Maynard en Erik Veerman komen sowieso niet meer in actie. Adi Draganovic en Salim Amerzgiou (zie foto), die afgelopen weekend weer aansloten bij de A-selectie nadat ze waren verbannen naar het tweede, zijn zaterdag opnieuw beschikbaar. Ook Ralph Dua, die de uitwedstrijd tegen Jong Sparta miste vanwege een schorsing, is er weer bij.



Spakenburg kan na de zege op Jong Sparta niet meer rechtstreeks degraderen. Het duel tegen Katwijk kan nog wel van invloed zijn op de plaats van Spakenburg in de play-offs. Als Spakenburg het punt achterstand op HHC Hardenberg goed maakt, eindigt het als 15e. In dat geval is Harkemase Boys of DVS'33 de eerste tegenstander in de play-offs. Blijft Spakenburg 16e dan treft het woensdag HBS of het Utrechtse Hercules. In alle gevallen beginnen de Blauwen met een uitwedstrijd. De return is volgende week zaterdag in Spakenburg.



Het duel van zaterdag tegen Katwijk gaat weliswaar vrijwel nergens meer om, het is toch beladen. Eerder dit seizoen werd Katwijk - Spakenburg (1-0) ontsierd door een heftige vechtpartij tussen fans van beide clubs. Spakenburg speelde acht keer eerder in eigen huis tegen Katwijk, dat vierde staat. Slechts één keer won Katwijk; vorig seizoen werd het 2-6.





