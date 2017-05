Basketbal: Broers Schaftenaar in Oranjeselectie

Door de sportredactie ∑ geplaatst: donderdag 11 mei 2017, 14:40 uur | update: 14:50 uur

Olaf Schaftenaar Foto: Roeland Schaftenaar (Foto 1 van 2) Roeland Schaftenaar Foto: EPA Ina Fassbender (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De Utrechtse broers Roeland en Olaf Schaftenaar is opgenomen in de selectie van de nationale basketbalploeg, die zich hoopt te plaatsen voor de kwalificatieronde voor de Fiba Basketball World Cup 2019 in China. Om zich voor die kwalificatieronde te plaatsen moet Nederland in augustus uit- en thuiswedstrijden spelen tegen Oostenrijk en AlbaniŽ.



Bij plaatsing voor de kwalificatieronde speelt Nederland in november 2017, februari en juni 2018 de eerste wedstrijden voor plaatsing voor de Fiba Basketball World Cup 2019.



Behalve Roeland en Olaf Schaftenaar bestaat de selectie van bondscoach Toon van Helfteren uit Leon Williams, Charlon Kloof, Maarten Bouwknecht, Bryan Alberts, Sean Cunningham, Jessey Voorn, Worthy de Jong, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Shane Hammink, Yannick Franke, Willem Brandwijk, Julius van Sauers, Thomas van der Mars, Jito Kok en Mohammed Kherrazi, Nicolas de Jong, Henk Norel, Nick Oudendag, Thomas Koenis, Kevin Bleeker en Derrik Smits.







Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Sportoverzicht