GVVV hoopt op een goeie afsluiting

vrijdag 12 mei 2017, 14:59 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Na een reeks van zes duels zonder overwinning, waarvan de laatste drie zelfs werden verloren, hoopt GVVV zaterdag het eerste seizoen in de tweede divisie af te sluiten met een overwinning. Tegenstander op sportpark Panhuis is Jong Sparta, dat vier plaatsen onder de Veenendalers op de tiende plaats staat. Bij winst van Jong Sparta en ongunstige uitslagen op andere velden kan GVVV in theorie nog naar de tiende plaats zakken.



Verdediger Wouter Bonke mist het duel tegen Jong Sparta wegens een schorsing. Verder kan trainer John de Wolf beschikken over dezelfde spelers als vorige week. Rodny Hofman, Simon Brouwer en Danny de Leeuw zijn geblesseerd.



Eerder dit seizoen verloor GVVV op Spangen met 3-1. Frank Tervoert (zie foto), die zaterdag zijn laatste wedstrijd voor GVVV speelt, scoorde in dat duel het enige doelpunt. De wedstrijd van zaterdag begint om 18.00 uur.



