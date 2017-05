IJsselmeervogels: punt volstaat voor kampioenschap

Door de sportredactie geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 13:59 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - En punt volstaat zaterdag voor IJsselmeervogels, in de uitwedstrijd tegen Quick Boys, om de titel in de derde divisie en promotie naar de tweede divisie binnen te halen. FC Lisse kan dan in punten nog gelijk komen, maar moet de uitwedstrijd tegen Jong FC Groningen met 19 treffers verschil winnen om de Vogels in doelsaldo te passeren.



IJsselmeervogels heeft echter geen eenvoudige uitwedstrijd voor de boeg. De laatste uitzege in een competitieduel tegen Quick Boys dateert van 1988. Toen werd het 2-5. Nadien speelden Quick Boys en de Vogels nog vijf keer tegen elkaar in Katwijk. Twee keer won Quick Boys, drie keer werd het gelijk. Dat winnen bij Quick Boys mogelijk is liet IJsselmeervogels eerder dit seizoen zien, toen Quick Boys in de KNVB beker op eigen veld met 2-0 werd geklopt.



Voor de Katwijkers staat er niets meer op het spel, maar de Vogels van de titel afhouden zou het teleurstellende debuutjaar in de derde divisie -Quick Boys staat tiende- voor een groot deel goed maken. Trainer Jan Zoutman, die landskampioen werd met IJsselmeervogels en Argon, zal er ook alles aan gelegen zijn.Het is hoe dan ook een wedstrijd met een geschiedenis; supporters van Quick Boys staken eerder dit seizoen in Bunschoten vuurwerk af en vernielden het kunstgras van IJsselmeervogels (zie foto)



Bij IJsselmeervogels ontbreken alleen de al langer geblesseerden Mike van der Laar en Henri de Graaf. De rest van de spelersgroep is fit.



