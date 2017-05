Hercules moet het zondag afmaken

Door de sportredactie ∑ geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 15:30 uur

Foto: Geert Lommers

UTRECHT - Hercules kan zich zondag plaatsen voor de play-offs om promotie naar de tweede divisie. Als de Utrechters winnen van OFC, of als de enig overgebleven concurrent HBS punten verspeelt tegen het tegen degradatie vechtende Jong FC Den Bosch, zijn ze periodekampioen en mogen zich opmaken voor het toetje. Dat begint woensdag met een thuiswedstrijd tegen de nummer 16 van de tweede divisie. Op die plaats staat momenteel Spakenburg, maar dat kan ook nog HHC Hardenberg worden.



Hercules is al negen duels op rij ongeslagen. In die negen duels speelde het drie keer gelijk, waaronder afgelopen zondag bij UDI'19 (2-2). De uitwedstrijd tegen OFC ging eerder dit seizoen met 4-1 verloren. De ploeg uit Oostzaan speelt nergens meer om en heeft al drie duels niet meer gewonnen.



Hercules-trainer Eric Speelziek kan tegen OFC niet beschikken over Tyron Fonville, Floris Burgers en Colin Broers. Kevin Ligtermoet is mogelijk wel voldoende hersteld om te spelen.



