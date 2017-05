Magreb'90 lijkt afhankelijk van anderen

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 15:59 uur

UTRECHT - Het lijkt er erg op dat Magreb'90 zondag afhankelijk is van derden, om de play-offs tegen degradatie uit de derde divisie te ontlopen. De Utrechters moeten namelijk op bezoek bij kampioen De Dijk, dat de laatste tien competitieduels won en het seizoen voor eigen publiek goed zal willen afsluiten. Bovendien is het de afscheidswedstrijd van topscorer Dennis Kaars, die dit seizoen 41 doelpunten maakte en beloond werd met een transfer naar FC Den Bosch.



Als Magreb stunt en wint, is het veilig. Bij een gelijkspel of een nederlaag is het afhankelijk van Juliana'31 en UDI'19. Juliana heeft één punt minder dan Magreb en een beter doelsaldo. De ploeg speelt thuis tegen Jong Achilles'29. Voor die ploeg staat niets meer op het spel.



UDI'19 heeft twee punten minder dan Magreb'90, en een iets slechter doelsaldo. UDI speelt uit tegen nummer twee Westlandia, dat seizoen maar één thuiswedstrijd verloor. Als Juliana of UDI Magreb'90 passeert op de ranglijst, moeten de Utrechters play-offs spelen.Daarin is mogelijk De Meern de tegenstander.



Trainer Jamal Yahiaoui kan niet beschikken over de geblesseerde Mohammed Zouzou. Dyllan Ahinful en Emilio Samseij zijn twijfelgevallen.



