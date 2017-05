Ubbergen verlengt tóch contract bij DOVO

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 12 mei 2017, 21:20 uur | update: 21:27 uur

Rodney van Ubbergen Foto: Jeroen van den Berg

VEENENDAAL - Rodney Ubbergen blijft toch nog een seizoen bij DOVO. Eerder leek het erop dat de doelman de club zou verlaten. Maar de twee zijn alsnog tot een akkoord gekomen.



Ubbergen versterkt sinds de winterstop de selectie van Gert Kruys. "Ik ben blij dat we er uitgekomen zijn. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin", vertelt Ubbergen. "Nu nog even volle bak de nacompetitie in en dan spelen we volgend seizoen hopelijk in de 3e divisie".



Ook DOVO is blij dat de doelman nog een seizoen blijft. Volgens de Veenendaalse voetbalvereniging is Ubbergen met zijn ervaring en rust een aanwinst voor de club.



