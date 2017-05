Utrechtse en Duitse marathonorganisatoren slaan handen ineen

Vrijdag: De Kwestie - Sportkantines.

Presentator Jurg van Ginkel duikt in de achtergronden van het nieuws en peilt op eigen wijze de meningen in de regio. Deze week in De Kwestie: Sportclubs die een horecagelegenheid in een nieuw sportcomplex helemaal zelf gaan uitbaten: goed idee of niet?

lees verder »